Witsoonestappers Krombeke huldigen verdienstelijke leden

Vorige zaterdag hield wandelclub De Witsoonestappers Krombeke hun jaarlijks clubfeest. Dit gebeurde als afsluiting van een bijzonder geslaagd wandeljaar.

Zoals elk jaar werden tijdens het clubfeest ook nu weer enkele verdienstelijke leden gehuldigd. Eddy Decuyper wandelde al meer dan 40.000 km. Dat is zowat de omtrek van de aarde. Emiel Hommez is zelfs al bezig aan zijn tweede ronde rond de aarde met 60.000 km. Eveneens werden de bestuursleden Carlos Duerinck en Jacques Destailleur gevierd, omdat ze al meer dan 25 jaar bestuurslid zijn van de vereniging. Op de foto zien we vooraan de vier gehuldigden en achteraan de andere bestuursleden Martin Hommez, Annie Duerinck en Erik Huyghe. (PC/foto MD)