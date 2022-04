Wit-Gele Kruisafdeling Oostkust schenkt 1.000 euro aan vzw Kansenfonds

Het Wit-Gele Kruis, afdeling Oostkust, heeft 1.000 euro geschonken aan vzw Kansenfonds uit Knokke-Heist.

Deze vzw zet zich in voor kansarme kinderen en probeert via diverse acties kinderwensen in vervulling te laten gaan, vooral in de eindejaarsperiode.

Kindjes mooi moment bezorgen

Doorheen het jaar zetten ze heel wat acties op om fondsen te verzamelen. “Extra giften zijn hierbij steeds welkom”, volgens Frank Van Lersberghe, vrijwilliger bij het Kansenfonds.

Wendy Van Renterghem, afdelingsverantwoordelijke van Wit-Gele Kruis Oostkust, toonde zich bijzonder tevreden: “Als thuisverplegingsorganisatie komen we bij heel wat mensen thuis over de vloer en merken we dat niet iedereen het even breed heeft. Ook in Knokke-Heist is dat het geval. Met deze 1.000 euro hopen we vzw Kansenfonds te helpen om heel wat kindjes een mooi moment te bezorgen.”