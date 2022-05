Wit-Gele Kruis Veurne steunt Levensloop Koksijde: “Initiatief verbindt mensen en straalt veel warmte uit”

De medewerkers van het Wit-Gele Kruis Veurne scharen zich ten volle achter het initiatief Levensloop en ze steunen het project met een cheque van 1.000 euro. Na twee jaar coronapauze organiseert Levensloop Koksijde op 28 en 29 mei opnieuw ‘24 uur in beweging tegen kanker’.

“Ook wij worden dagelijks geconfronteerd met oncologische, kwetsbare en palliatieve patiënten en we kennen allemaal mensen met een kankerrugzakje”, zegt Charlotte Lucidarme, nursingbegeleidster Wit-Gele Kruis Veurne. “We hebben Levensloop leren kennen als een prachtig, pakkend initiatief dat niet alleen draait om geld inzamelen, maar dat vooral ook mensen verbindt en heel veel warmte uitstraalt.”

“De warme knuffel van Levensloop is voor iedereen een opsteker, zeker ook voor de vechters van Levensloop! In de loop van het jaar zetten we acties op touw zoals de verkoop van ijsjes, confituur, appels en peren, natuurlijke hoeveproducten … Daarbij is Ann Sofie Ameye, onze voorzitter van de kwaliteitscirkel, al drie jaar de trekker. Sommige collega’s werken zelfs deeltijds op een lokale boerderij!”

solidariteit

“Vanuit onze maatschappelijke zetel mogen we een bedrag schenken aan een goed doel naar keuze, en wij schenken Levensloop een cheque van 1.000 euro. Tijdens het Levensloop-weekend gaan we trouwens met veel collega’s aan de slag: we hebben er onze stand, sommige lopen mee, we steken een handje toe waar we kunnen”, geeft Charlotte Lucidarme nog mee.

“We zijn het Wit-Gele Kruis ontzettend dankbaar hiervoor”, zegt Christel Vervenne, voorzitter Levensloop. “We kijken echt uit naar onze zevende editie ‘24 uur in beweging tegen kanker’. Een sterke troef is de solidariteit in het gevecht tegen kanker, waarmee we er willen voor zorgen dat mensen die strijd nooit alleen moeten voeren. We nodigen iedereen uit om zich hiervoor mee in te zetten. Je kunt helpen met een financieel ruggensteuntje, meelopen als team of individueel aansluiten bij een bestaand team, vrijwillige helpende handen zijn welkom, en wie zelf geconfronteerd is met kanker kan zich registreren en wordt verwend als vechter.” (Myriam Van den Putte)