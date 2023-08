De Torhoutse afdeling van Het Wit-Gele Kruis heeft 500 euro geschonken aan Lunchbar Kadet uit Oostkamp. In de lunchbar krijgen mensen met een beperking, de zogenoemde Kadetten, de kans om zich te ontplooien. Ze bereiden onder meer dagverse soep en versgebakken brood. Het gaat om een project van vzw De Kade, die mensen met een beperking of ontwikkelingsproblemen begeleidt. De groep van Lunchbar Kadet was uiteraard blij met de steun. (foto JS)