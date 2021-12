Wit-Gele Kruis test in regio Torhout slimme brillen voor zorg op afstand

Om de thuisverpleegkundigen te assisteren bij de meer ingewikkelde technische zorgen, test het Wit-Gele Kruis het gebruik van slimme brillen voor zorg op afstand. Het pilootproject met de ‘Smart Glasses’ loopt in eerste instantie in de Torhoutse afdeling. Met in totaal vier brillen en een 20-tal opgeleide thuisverpleegkundigen die ermee aan de slag gaan.

Evelyn Courtens uit Avelgem is de lokale afdelingsverantwoordelijke. Ze leidt het team van 123 personeelsleden, hoofdzakelijk verpleegkundigen. Het werkgebied bestrijkt naast Torhout ook Zedelgem, Aartrijke, Veldegem, Loppem, Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge, Waardamme, Ichtegem en Eernegem. Ze is uiteraard tevreden met het toegewezen project. Ellen Ramboer uit Torhout speelt er als nursingbegeleidster een centrale rol in en Bart Degryse uit Koekelare staat als innovatiemanager van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen pal achter de nieuwe technologie.

Complexe wondzorg of plaatsen van een sonde

De Smart Glasses zijn ontwikkeld door het Vlaamse bedrijf Iristick, dat voor het pilootproject vier brillen ter beschikking stelt. Het Wit-Gele Kruis laat zicht voorts begeleiden door een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent.

“Met de Smart Glasses kunnen we onze thuisverpleegkundigen vanop afstand bij bepaalde technische zorgen assisteren, terwijl ze in de woning van de patiënt aanwezig zijn”, legt Evelyn Courtens uit. “Denk bijvoorbeeld aan complexe wondzorg, het aanprikken van een poortkatheter, intraveneuze perfusie en het plaatsen van een sonde. Het is de bedoeling om de brillen de komende maanden in de regio Torhout een 200-tal keer te gebruiken en te polsen naar de ervaringen van zowel onze thuisverpleegkundigen als de patiënten. Eerder werden de Smart Glasses al eens een jaartje op heel beperkte basis ingezet in de regio Kortrijk, maar nu gaan we er voor het eerst intensief mee aan de slag.”

De slimme bril heeft een spreek-luisterverbinding

“De slimme bril beschikt, naast een camera met een krachtige zoomfunctie, ook over een spreek-luisterverbinding en kan foto’s maken”, pikt Bart Degryse in. “Voorts is hij uitgerust met een augment display, een klein scherm waarop instructies in de rechterlens geprojecteerd kunnen worden. Dat is bijzonder handig voor het geven van directe aanwijzingen.”

Hoe het concreet werkt? Ellen Ramboer: “De verpleegkundige gaat bij de patiënt langs, zet de slimme bril op en maakt via een smartphone verbinding met de zogenoemde backoffice in ons centrale gebouw aan de Bruggestraat. Daar zit ik als zorgverlener om de handelingen live mee te volgen en feedback of instructies te geven. De Smart Glasses kunnen volledig vanop afstand bestuurd worden, waardoor de verpleegkundige de handen vrij heeft om de zorghandelingen uit te voeren.”

Ultieme doel is patiënten nóg beter te kunnen helpen

In een eerste fase zal er onderzocht worden of de technologie gebruiksvriendelijk is en of er in alle omstandigheden een verbinding via het gsm-netwerk gegarandeerd kan worden. In een volgende fase wil het Wit-Gele Kruis vooral bekijken in welke mate de Smart Glasses een impact hebben op het zorgproces. Pas na een grondige evaluatie is een uitbreiding van het project aan de orde.

“Onze verpleegkundigen zijn alvast enthousiast om mee te werken”, zegt Evelyn. “Uiteraard zijn velen nieuwsgierig naar hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het spreekt voor zich dat we qua deontologie en privacy uiterst waakzaam zijn. Hét ultieme doel is onze patiënten nóg beter te kunnen helpen.”