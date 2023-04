Wit-Gele Kruis steunt Alveringemse harten

Wit-Gele Kruis afdeling Veurne heeft 400 euro geschonken aan De Alveringemse Harten. “Het bedrag komt van afgestane bestuursvergoedingen die wij willen delen met deze vereniging”, zegt Sofie Vanneste. “Deze actie past helemaal binnen onze filosofie waarbij we diverse zorg- en welzijnsorganisaties steunen.” Voor Charlotte Lucidarme, hoofdverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis Veurne, ligt de organisatie haar na aan het hart. “Ik woon zelf in Alveringem en ken de mensen van de vereniging zeer goed. Een van de leden was ook zelf een tijdlang in zorg bij ons.” “Ik was zeer aangenaam verrast”, zegt Lies Deman van Alveringemse Harten. “Het geld gaat samen met onze andere ingezamelde fondsen integraal naar Stichting tegen Kanker.” We zien Dominique Lehoucke, Lies Deman, Charlotte Lucidarme, Gilliam Degraeve, Trees Devriendt en Patricia Gombeir. (AB/gf)