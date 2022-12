Wit-Gele Kruis schenkt 1.000 euro aan De kapstok

De Tieltse afdeling van het Wit-Gele Kruis heeft 1.000 euro geschonken aan vzw De Kapstok in Pittem. Het Wit-Gele Kruis schenkt elk jaar 1.000 euro aan een goed doel, een bedrag dat grotendeels afkomstig is van afgestane bestuurdersvergoedingen.

Eerder werd zo ook al vzw Boven de Wolken gesteund. Dit keer werd gekozen voor De Kapstok. Die vereniging runt zowel een voedselbank als een tweedehandskledingwinkel in de Joris Wybostraat in Pittem. Sinds corona en de energiecrisis is het aantal gezinnen in armoede uit Pittem en Wingene dat er komt aankloppen meer dan verdubbeld. Begin deze maand lanceerde De Kapstok nog een bewustmakingscampagne rond armoede.

Nieuwjaarsreceptie maakt comeback

Het stadsbestuur pikt de traditie van de nieuwjaarsdrink op de Markt terug op. Dit keer wordt er op 2023 geklonken op zondag 8 januari tussen 11 en 13 uur.

Elke bezoeker krijgt drankbonnetjes en er wordt muzikale omlijsting voorzien. Om 11.45 uur is er een woordje van de burgemeester. Zoals altijd wordt er busvervoer geregeld vanuit de deelgemeenten. In Aarsele vertrekt de bus om 10.30 uur, in Kanegem en Schuiferkapelle is dat om 10.45 uur, telkens aan de kerk. De bussen vertrekken terug om 13.05 uur. (SV)