Wit-Gele Kruis schenkt 1.000 euro aan Club Winnetou

Wit-Gele Kruis afdeling Roeselare heeft 1.000 euro geschonken aan Club Winnetou in Kuurne. Deze club biedt westernlessen en pensionstalling voor paarden aan, maar ook hippotherapie.

In Kuurne biedt Annelies Callens samen met enkele andere vrijwilligers namelijk Animal Assist Therapy (AAT) aan voor mensen met autisme, spierziektes, ADD, ADHD… en mensen met sociale en emotionele uitdagingen.

Extra duwtje

Volgens Annelies zal de 1.000 euro vooral gebruikt worden om extra materiaal aan te kunnen schaffen, zoals bijvoorbeeld een duozadel. Tony Debels, regiomanager van Wit-Gele Kruis Roeselare: “Als thuisverplegingsorganisatie komen we bij heel wat mensen met een beperking of een psychosociale problematiek thuis over de vloer of we verzorgen hen in de instelling waar ze verblijven. Zelf hebben we ook enkele patiënten in zorg die hier komen en we merken het positieve effect van dit soort initiatieven. We willen Club Winnetou een extra duwtje in de rug geven voor dit mooie project. Bovendien is Annelies ook bij ons aan de slag als zorgkundige, we weten dat deze schenking goed besteed zal worden.” (foto LO)