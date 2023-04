Wit-Gele Kruis regio-Ieper schenkt cheque aan vzw Tegoare

Mieke Herpeels, regiomanager Wit-Gele Kruis afdeling Ieper-Poperinge, en Carine Coeman, hoofdverpleegkundige Wit-Gele Kruis Ieper, overhandigden een cheque van 500 euro aan de kledijdienst van Welzijnsschakel Tegoare die in de Lange Meersstraat is gevestigd. De stad Ieper schenkt de dienst een subsidie van 600 euro. Op de foto herkennen we Monique Decrop, Carine Coeman, Mieke Herpeels, Kris Reynaert, Marcel Vanhauwaert en Sylvianne Roetynck. Geïnteresseerden of mensen die info willen over de werking van de Welzijnsschakel Tegoare Ieper kunnen contact opnemen met Kris Reynaert (krisreynaert@hotmail.com, 0473 64 20 32) of Monique Decrop (moniquedecrop56@gmail.com, 0498 54 08 98). (foto EG)