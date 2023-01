Het Wit-Gele Kruis afdeling Oostkust heeft 1.000 euro ingezameld en schenkt dit aan Warm Nest op de campus van het AZ Zeno in Knokke-Heist. Warm Nest is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker. Zij kunnen hier terecht voor een luisterend oor of contact met lotgenoten. Ook mantelzorgers van kankerpatiënten zijn er trouwens welkom. (DM)