Wit-Gele Kruis en psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart slaan de handen in elkaar: “Personen met psychische kwetsbaarheid krijgen vlotter hun inspuitingen”

Het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper en het Wit-Gele Kruis slaan de handen in elkaar voor meer flexibiliteit bij het inplannen van antipsychoticum inspuitingen. Vroeger moesten mensen hiervoor om de zoveel tijd aankloppen bij het ziekenhuis, vanaf nu kunnen ze terecht in de verpleegpost van het Wit-Gele Kruis, Ter Waarde 87 Ieper. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Personen met een psychische kwetsbaarheid worden soms behandeld met Zyphadera inspuitingen. Dit is ‘onderhoudsmedicatie’ die toegediend wordt aan psychosegevoelige mensen die al stabiel zijn en niet meer in het ziekenhuis verblijven. Dergelijke antipsychotica kunnen enkel toegediend worden door een arts of verpleegkundige. Daarbij is het noodzakelijk dat de persoon gedurende drie uur onder toezicht van een arts of verpleegkundige blijft. Voor het eerst wordt dit nu mee opgevolgd door een thuiszorgorganisatie.

Comfortabeler voor patiënt

Adna Huskic, referentieverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg bij Wit-Gele Kruis Ieper: “Na overleg met het Heilig Hart bleek dat wij in de mogelijkheid zijn om deze inspuitingen in te plannen op een manier die voor hun cliënten comfortabeler is en meer flexibiliteit toelaat. Onze verpleegpost is open op afspraak en je kan er terecht met een voorschrift van de arts voor allerlei verpleegkundige zorgen. Na een inspuiting met Zypadhera vragen we de cliënt om hier drie uur in observatie te blijven en nadien kan hij direct vertrekken. Handig voor wie bijvoorbeeld nog aan het werk is of een drukke agenda heeft.”

Unieke samenwerking ten voordele van de cliënt

Vroeger moest men voor deze inspuiting om de zoveel weken naar het Heilig Hart voor een opname in nabehandeling. “Voor het welzijn van de cliënt was dat niet de beste optie”, verklaart hoofdverpleegkundige Torino Vanhoorelbeke. “Het is niet altijd bevorderlijk voor het herstelproces om telkens opnieuw in een psychiatrisch ziekenhuis binnen te stappen en daarbij in contact te komen met opgenomen cliënten op de afdeling. Dit komt ook de rust in de leefgroep niet ten goede. Als ziekenhuis vinden we het belangrijk dat mensen in de juiste context begeleid worden en dat de zorg afgestemd is op hun noden. Daarom waren we al even op zoek naar alternatieven die meer aansluiten bij de thuiscontext van de cliënt. Op dit moment hebben we al een zestiental cliënten doorverwezen binnen het samenwerkingsproject. We zijn tevreden dat het Wit-Gele Kruis hierin een goeie partner is”, aldus de hoofdverpleegkundige.

Inspuiting neemt vanaf nu minder tijd in beslag

Korneel: “Sinds augustus kom ik nu naar de verpleegpost van het Wit-Gele Kruis voor mijn driewekelijkse inspuitingen. Het is en blijft natuurlijk niet zo leuk, maar hier ben ik wel meer op mijn gemak. In het ziekenhuis word ik direct terug geconfronteerd met een psychiatrische omgeving, terwijl ik hier rustig wat kan lezen, tekenen, enzovoort. Het wachten wordt extra verzacht met een kop koffie en een babbeltje met anderen.” (EG)