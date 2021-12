Wit-Gele Kruis Avelgem schenkt cheque van1.000 euro voor verdeling kerstmaaltijden: 250 mensen genieten van waardige eindejaarsmaaltijd

Het Wit-Gele Kruis Afdeling Avelgem ondersteunt het Sociaal Huis van de gemeente Anzegem. Met een bedrag van 1.000 euro steunt het Wit-Gele Kruis de verdeling van kerstmaaltijden aan kwetsbare gezinnen. Daardoor kunnen ongeveer 250 personen genieten van een waardige maaltijd tijdens de eindejaarsperiode.

Het Sociaal Huis in Anzegem verdeelt al jaar en dag kerstmaaltijden aan kwetsbare gezinnen die er in begeleiding zijn. Deze kerstmaaltijden moeten zorgen voor een gezellig eindejaar bij de verschillende families en individuen. In totaal zullen ongeveer 250 maaltijden de deur uitvliegen. Dat wil zeggen dat heel wat gezinnen kunnen genieten van een heerlijk vispannetje als voorgerecht, kalkoen als hoofdgerecht en een taartje als dessert. De maaltijden worden bedeeld door traiteur Soestronck die op zijn beurt veertig gratis maaltijden ter beschikking stelt.

Zitpenningen

Naast de fijne geste van de leverancier kan het Sociaal Huis rekenen op financiële steun van het Wit-Gele Kruis afdeling Avelgem. De leden van de raad van bestuur besloten om hun zitpenningen niet persoonlijk te innen en deze jaarlijks weg te schenken aan een goed doel in een van de gemeenten binnen hun werkingsgebied. Na Spiere-Helkijn is dit jaar de gemeente Anzegem aan de beurt.

Het gaat om een mooi bedrag van 1.000 euro waarmee ze een groot deel van de kerstmaaltijden sponsoren. “Dit is een heel mooi project dat ieder jaar een warme kerst schenkt aan veel lokale gezinnen”, zegt Martine Delfosse, afdelingsverantwoordelijke van het Wit-Gele Kruis afdeling Avelgem.

Dit project schenkt ieder jaar een warme kerst aan veel lokale gezinnen – Martine Delfosse, Wit-Gele Kruis Avelgem

“Onze medewerkers zien dagelijks de behoeften en steun die sommige mensen nodig hebben. Daarom beseffen wij wat de impact van zo’n project betekent, zeker tijdens de eindejaarsperiode.”

Food Act 13 uit Kuurne draagt ook zijn steentje bij. Het regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten schenkt een financieel bijdrage en biedt bovendien enkele knuffelberen aan voor de kinderen. “De samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties is enorm belangrijk om de juiste ondersteuning te kunnen bieden”, besluit Martine Delfosse.

Kerstcadeau

Burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere (Samen Eén) bedankte het Wit-Gele Kruis voor de mooie cheque. De kerstmaaltijden worden ieder jaar erg geapprecieerd in Anzegem, maar dit jaar is het dubbel feest. Alle afnemers van de voedselbedeling op 28 december en 4 januari 2022 ontvingen/ontvangen immers ook een kerstcadeau. (Levi Verbauwhede)