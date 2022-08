Wissel van de wacht bij Millennium computers

OOSTROZEBEKE Uitbaters Hans Baert en Hilde Kesteloot stoppen met computerzaak Millennium (Hoogstraat 26). Ze laten de zaak over aan nieuwe uitbaters, Elie Declercq en Esmeralda Santens. De naam verandert in De Computerfabriek.

De nieuwe uitbaters zullen worden bijgestaan door hun zonen Mathias en Thomas. De nieuwe uitbaters openen hiermee hun derde vestiging in Zuid-West-Vlaanderen. Ze zijn gespecialiseerd in alles wat IT aangaat, maar ook telecom en alle mogelijke reparaties. Van de vroegere eigenaar Hans Baert kregen we te horen dat hij en zijn vrouw omwille van gezondheidsredenen van Hilde de zaal noodgedwongen overlaten aan de nieuwe uitbater. Voor de klanten van de Millenniumwinkel verandert er niets, enkel de naam. De openingsuren blijven behouden. (CLY)

Info: computerfabriek.be