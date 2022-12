Wintershove organiseert sfeervolle wintermarkt

Op zondag 18 december van 14 tot 17 uur zet woonzorgcentrum Wintershove in Vlamertinge de deuren open voor een gezellige wintermarkt. De opbrengst gaat naar de dienst animatie van het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Wintershove organiseerde in het verleden al een jaarlijkse kerstmarkt, pakte al eens uit met drie opeenvolgende zondagen genieten van de kerstsfeer en houdt het nu bij een gezellige wintermarkt. “Het wordt elk jaar wat anders”, vertelt Kimberly Leyn, hoofd van de dienst Animatie. “Voor de residenten is het leuk als ze zien dat er interesse is voor wat ze allemaal zelf maken. Het is een manier om hun creativiteit te tonen. De waardering die ze ervoor krijgen, is uiteraard heel belangrijk. In de eerste plaats komt het erop aan om samen te genieten van warmte en gezelligheid is een aangename sfeer. Anderzijds gaat de opbrengst van de wintermarkt naar het bekostigen van uitstappen, feestjes, verjaardagcadeaus, etentjes en spelmateriaal.”

Tal van kerststandjes

“Tijdens de wintermarkt kan men kennismaken met Gerards lukkenfabriekje, een gewezen bakker die de lekkernijen bakt. Er is een gezellig aangeklede fotohoek waar foto’s met de bewoners en hun familie worden gemaakt. Imker Jean-Philippe Carlé verkoopt honing, waskaarsen en propolis. Vrijwilligers staan er met een stand zelfgemaakte sieraden en de brei- en creaclub Ateljeetje, waar vrijwilligers en residenten deel van uitmaken, verkopen zelfgemaakte zaken in het kerstwinkeltje. Er worden appelbeignets verkocht aan 5 euro per portie. Vrijwilligers verkopen ook vintage sjaals. De kerstwinkel werd al op woensdag 7 december geopend. In de eerste plaats is de wintermarkt bedoeld om er samen met de bewoners een gezellige namiddag van te maken”, besluit Kimberly Leyn. (EG)