Winterse motorrit naar de Westhoek: een jaarlijkse traditie voor motorvrienden

De motorvrienden van d’4szoenriêdrs hebben hun jaarlijkse winterrit achter de rug. Elk jaar openen ze het seizoen met een goedverzorgde winterse rit en sluiten ze de zomer af met een zomereditie. Zopas konden ze 185 motards bekoren om met hen mee te rijden. De bestemming was de streek van Diksmuide. De start was aan de Biekorf waar de club altijd welkom is en waar de koffie van Ann deugd deed bij de koude vriestemperaturen. Onderweg drie verzorgde haltes bij zonnig, maar droog weer. Bij de start en bij aankomst kregen de deelnemers en hun rijtuigen veel belangstelling op een ruime parking aan de Biekorf. “We zijn hier al goed thuis”, zegt Karel van de organisatie. Hij en het bestuur zijn nu al druk in de weer met de voorbereiding voor de zomerrit.