Winterpret Blankenberge zendt openingsmatch Rode Duivels uit op groot scherm

Het winterdorp ‘Winterpret’ in Blankenberge opent pas volgend weekend de deuren, maar vanavond kan je er wel al gaan supporteren voor de Rode Duivels. De openingsmatch van de Belgen tegen Canada wordt op groot scherm uitgezonden in de verwarmde tent op het stationsplein.

De organisatie van Winterpret is net als vorig jaar in handen van Thema Evenementen. Het winterdorp is momenteel nog in volle aanbouw, maar vanavond kan je er wel al de openingsmatch van de Belgen op het WK gaan bekijken. Ook de volgende wedstrijden van de Rode Duivels – België tegen Marokko op 27/11 en Kroatië tegen België op 1/12 – worden er uitgezonden op groot scherm. “Voor het winterdorp zelf zitten we goed op schema. We kijken zelf ook uit naar een eerste editie zonder coronabeperkingen”, zegt Angelino De Poorter.

Al zorgde de energiecrisis dit jaar weer voor een heel andere uitdaging. “Een kunstpiste hebben we niet overwogen: schaatsen, daar hoort vrieskou bij. Dankzij een nieuw, aluminium onderstel dat de kou beter geleidt, zal ons verbruik wel zo’n vijfendertig procent lager liggen dan vorig jaar. Ook grillen we niet langer op gas maar op houtskool”, klinkt het.

Sergio komt Winterpret op vrijdag 2 december openen. Verder staan dit jaar ook nog onder meer Patrick Onzia en Wim Soutaer op de affiche, en op 4 december komt de Sint langs. “Voorts staat er elke woensdag kinderanimatie op het programma”, besluit De Poorter.