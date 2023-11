Winterlezing met wielerhelden in Dentergem op woensdag 8 november

Het gemeentebestuur, de Cultuurraad en de bib organiseren een reeks nieuwe winterlezingen.

Starten gebeurt op woensdag 8 november met de lezing ‘In onzen tijd’ van wielerhelden Lucien Van Impe en Roger De Vlaeminck. Filip Osselaer gaat met hen in gesprek. Verwacht je aan een avond over winnen en verliezen, vallen en opstaan, klimmen en dalen. Over kasseien en bergen, liefde en verdriet, over de tijd van toen. En over dat ene speciale moment in de zomer van 1975. Afspraak om 19.30 uur in het JOC in de Wontergemstraat. Inschrijven kan tot en met 3 november via www.dentergem.be/winterliezing-in-onzen-tijd of via 051/57.55.27. De inkom bedraagt 10 euro, over te schrijven op BE64 0682 1833 0152 (vermeld je naam en ‘in onze tijd’).

Een tweede lezing gaat over bekende vervalsingen in de geschiedenis, een onderwerp waarover factchecker Rien Emmery (VRT) graag komt vertellen. Daarover geeft de Cultuurdienst binnenkort meer info.