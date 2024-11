Wintergloed in Brugge is officieel van start gegaan: lichtbelevingswandeling en twee kerstmarkten zijn geopend

Vrijdagavond is in Brugge Wintergloed van start gegaan. De lichtbelevingswandeling is ingewandeld, de twee kerstmarkten en de kunstschaatspiste zijn officieel geopend.

Nog tot en met zondag 5 januari 2025 vindt de zesde editie van Wintergloed plaats. Brugge zorgt voor een sfeervol winterfestival met een unieke lichtbelevingswandeling, een kunstschaatspiste, een gezellige winterbar, twee kerstmarkten (op de Markt en het Simon Stevinplein, met korte keten en lokale ambachtslieden) en sfeervolle kerstverlichting in de straten. De tweede editie van De Warmste Week maakt het winterplaatje helemaal af.

Lichtparcours

Al voor het zesde jaar op rij laat Wintergloed de stad Brugge schitteren met een lichtparcours van 3 km. De nieuwe route neemt je mee langs tien lichtinstallaties op onverwachte en verrassende locaties. Want je doorkruist de ‘stille’ parochie Sint-Anna, het parcours loopt van de Kruisvest naar het Jan Van Eyckplein (of omgekeerd). Verbonden door de gloed van vuur en ijs word je bij elke installatie ondergedompeld in een andere wereld. Met de bedoeling om een moment van ontroering en verwondering te beleven.

Het nieuwe lichtparcours heeft als thema ‘vuur & ijs’. Terwijl je door de sfeervol verlichte straten wandelt, ontdek je tien bijzondere lichtinstallaties die de warmte van vuur en de ijzige pracht van de winter met elkaar verbinden. Het gaat om een project van CREATE.eu.

Hoe dichter bij de binnenstad, hoe meer het parcours de ijzige wereld langzaamaan achterlaat. Het maakt weer plaats voor de warmte van vuur. De eeuwenoude Jeruzalemkapel fungeert als ontmoetingsplek voor de koude stofwind van de maan en het gloeiende sterrenstof van de zon.

Zonnewind

Een van onze favoriete installaties is “Zonnewind” op het Jan van Eyckplein, waar de schaduw van deze Vlaamse Primitief op magische manier tot leven komt. Ook mooi is het spektakel langs de Spaanse Loskaai, waar de anders zo kalme wateren van de Augustijnenrei tijdelijk omgetoverd zijn tot nestplaats van een majestueuze feniks. Dankzij een projectie op een watergordijn herrijst de mythische vogel keer op keer uit zijn eigen as. Die installatie doet denken aan de Brugse zwanen die vorig jaar tijdens Wintergloed virtueel de liefde bedreven in de Spinolarei.

Aan de Spaanse Loskaai verrijst een feniks uit zijn as. © Davy Coghe

Aan de schilderachtige Gouden Handrei nestelen vuurvogels zich in de historische gebouwen langs het water. Langs de Potterierei verandert het thema van vuur naar water. Een acht meter hoge stroom van lava beweegt zich slepend naar het water, terwijl het vuur langzaam zijn kracht verliest en uitmondt in een waterval. De ontmoeting tussen beide elementen creëert stoom, wat zorgt voor een mystieke sfeer.

Mammoet

In de Snaggaardstraat dwarrelen naaldjes van ijs uit de bomen. Met een oude blaasbalg kun je ze zelf ‘verhitten’ en van kleur doen veranderen. De Kruisvest is omgetoverd in een ijslandschap: lichtgevende kristallen groeien uit de grond en de bomen zijn gehuld in een feeërieke, koude gloed. De led-verlichting zorgt voor een dansoptreden van licht die het winterse decor tot leven brengt.

Het meest spectaculair is de installatie aan de Sint-Janshuismolen: een jonge mammoet gaat er op avontuur en zoekt zijn ouders. Al is het een erg brave ‘puppy’. En het stadspark Guido Gezellewarande is tijdens Wintergloed omgedoopt tot een wonderlijke Winterspeeltuin. Daar zijn er ook toiletfaciliteiten voor wie dringend ‘moet’ tijdens de wandeling.

Wintergloed is dagelijks tot en met 5 juni vanaf 17.30 uur te ontdekken. Visit Bruges levert een gratis routeapp met het parcours voor de lichtwandeling.