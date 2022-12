Wintergeluk in kasteelpark De Lovie: “Hartverwarmend lekkers en winterse kleine gelukjes”

Kasteelpark De Lovie in Poperinge wordt op vrijdag 16 december omgetoverd tot een winters paradijs. Van 17 tot 21 uur is Wintergeluk er met hartverwarmend lekkers en winterse kleine gelukjes. De toegang is gratis.

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. “In het kasteel, in Het huis van de Kerstman, zal ‘ho ho ho’ weerklinken. Dat betekent zoveel als betekent als knusheid, warm onthaal en een bolle buik”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie. “Ook in het kasteel: de kerstshop met leuke cadeautjes voor onder de kerstboom, de kerstbar en de kerstballengokbox. Bewoners van Gasthuis Poperinge en leerlingen VBS De Kastanje Proven en Krombeke maakten samen met bewoners van De Lovie vzw leuke lichtcreaties die op Wintergeluk te bewonderen zal zijn.”

Winterpoëzie

“Elfje Elfie gaat samen met de kinderen op zoek naar haar elfenvrienden en naar het woord van het jaar. De kerstman is benieuwd naar het juiste antwoord. Bewoners brengen winterpoëzie en kerstverhalen van kleine gelukjes. Sfeervolle muziek door Ronny, Youngbirdz en het Gelukskoor. Hartverwarmende hapjes en deugddoende drankjes maakt jouw Wintergeluk compleet”, zegt Angie. “De opbrengst van Wintergeluk gaat integraal naar de aankoop van vrijetijdsmateriaal. Er zal digitaal spelmateriaal voor een aantal leefgroepen aangekocht worden met de opbrengst.” De toegang is gratis.