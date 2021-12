Winterchalets en Huis van de Kerstman dicht vanaf zondag

Door de strengere coronamaatregelen van het federaal Overlegcomité heeft het stadsbestuur Waregem Wintert moeten aanpassen. Vanaf zondag 26 december sluiten de winterchalets naast de ijspiste en het Huis van de Kerstman in het park.

Het Overlegcomité besliste gisteren dat evenementen buiten, zoals kerstmarkten, kunnen plaatsvinden als ze niet overdekt zijn door tenten of andere overkappingen. Deze aangescherpte maatregelen maken het voor het stadsbestuur onmogelijk om nog winterchalets te laten uitbaten. Dat betekent dat deze chalets aan de ijspiste vanaf zondag gesloten blijven. De stad verwittigde ondertussen alle betrokken verenigingen.

Het Huis van de Kerstman gaat zondag ook op slot. Gelukkig betekent dit enkel dat een bezoekje in het huis niet meer mogelijk is. Door de ramen kan iedereen de kerstman in zijn feeërieke interieur komen bewonderen, net zoals vorig jaar.

In verband met de opening van de ijspiste bekijkt het stadsbestuur momenteel alle opties. Dit gebeurt in overleg met andere ijspistes in het land. Een definitieve beslissing wordt morgen verwacht.

Het stadsbestuur betreurt dat het moet overgaan tot deze beslissingen, maar ziet helaas geen andere mogelijkheid om in regel te blijven met de nieuwe maatregelen.

Tot en met zaterdagavond verloopt alles wel nog zoals gepland. Schaatsen op de Markt kan nog, verenigingen steunen aan de winterchalets ook, net zoals een bezoekje binnen in het Huis van de kerstman in park Baron Casier.

De andere activiteiten van Waregem Wintert vinden wel plaats. Onder meer het eindejaarsshoppen bij de handelaars, de winterse marktactie op de zaterdagmarkt en de Winterfoor aan Waregem Expo blijven op de agenda staan. (LV)