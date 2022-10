Winterbar Wünderbar in Tielt krijgt tweede editie: “Nu ook met winterdorp”

Vanaf vrijdag 4 november gaan de deuren van de Wünderbar-chalet in Tielt opnieuw open. Mathijs Vanbruaene en Arthur Corbanie blikken vol trots terug op de eerste editie van hun pop-upwinterbar en beloven dit seizoen nog meer ambiance, sfeer en gezelligheid.

Dat de eerste editie van Wünderbar vorig jaar een groot succes was, is een understatement. “We waren niet voor niets de beste bierverkoper voor AB Inbev voor West-Vlaanderen”, lacht initiatiefnemer Arthur Corbanie (23). “Ons sluitingsweekend was in twee seconden uitverkocht, meer dan 900 mensen stonden in de wachtrij.”

Vorig jaar werd de pop-upbar vol verwachting op poten gezet in een tentchalet in de Zegerstraat op industriepark Noord. “Ook nu kunnen we trouwens weer rekenen op een heel fijne samenwerking met het bedrijf Cosy & Trendy”, aldus Mathijs Vanbruaene (29).

Wünderbal

Net als vorig jaar zal het iets jonger publiek op vrijdag en zaterdag in de bar terechtkunnen, op zondag ligt de focus op families. “Op zondag hadden we regelmatig een heel gemengd publiek en dat was fantastisch om te zien. Het concept zal dus zeker aangehouden worden, met een paar kleine wijzigingen”, geeft Arthur mee. “Op vrijdag en zaterdag gaan we voor ambiance in de après-skisfeer, met op zaterdag telkens een optreden van een grote artiest. Intussen bevestigden onder andere charmezanger Jens, Joe Hardy, Jettie Pallettie, Pat Krimson, Sam Gooris en Yves Segers al.”

“Het WK voetbal zenden we uit op groot scherm, in echte kerstsfeer”

“Op zondag gaan we iets meer cosy, met gezelligheid, lekkere drankjes, tapas en foodtrucks die lekkernijen voorzien”, vult Mathijs aan. “Denk aan themadagen als een dessert Sunday, tapas Sunday… Ook Sinterklaas komt trouwens zeker op bezoek. Daarnaast organiseren we op oudejaarsavond het Wünderbal, een gezellig, kleinschalig en betaalbaar feestje in après-skisfeer.”

Wünderplatz

Artiesten geboekt krijgen bleek dit jaar alvast geen probleem. “De artiesten van vorig jaar stonden te springen om terug te keren, enerzijds door alle ambiance, anderzijds omdat ze ongelooflijk in de watten zijn gelegd door ons. Het concept is ook uitzonderlijk, de artiesten lopen letterlijk boven de bar en het publiek, waardoor de interactie fantastisch was”, vertelt Arthur.

Dit jaar gaan de organisatoren ook buiten de chalet nog een stapje verder. “We plaatsen naast de grote tent ook nog een winterdorp, met gezellige kerstchaletjes. Dat wordt onze Wünderplatz”, legt Mathijs het concept uit. “Daarnaast hebben we dit jaar het WK voetbal in de winter. We zullen het dan ook uitzenden op een groot ledscherm, in echte kerstambiancesfeer.”

Personeel gezocht

Intussen kan je de Wünderbar moeilijk nog een pop-up noemen, al is het wel de bedoeling dat de tent na 12 februari weer verdwijnt. “Het is een minidorp aan het worden”, lacht Arthur. “Gelukkig hebben we een groot veld dat we vol kunnen zetten. We zijn sowieso beter voorbereid en hebben veel bijgeleerd uit het voorbije seizoen. Zo gaan we de indeling van de tent wat wijzigen, waardoor je van alle kanten in de tent de artiesten zal kunnen zien. Aannemer Baptist Potteau werkt daarvoor nauw samen met ons. Daarnaast komt er een kantoorunit en ook een eigen plek voor ons personeel. Mensen die bij ons willen werken, mogen zich nog steeds aanmelden via de website. We hebben een grote groep mensen nodig om op te vertrouwen en wees maar zeker dat we intussen een echte vriendengroep geworden zijn.” (LDW)

Meer info: www.wunderbartielt.be.