Winterbar Kanegem maakt comeback

Na een afwezigheid van drie jaar krijgt Kanegem op 6 januari 2024 opnieuw een Winterbar. Dit keer wordt het geen driedaagse, maar wordt alles gebundeld in één dag. “Na corona waren we niet van plan om nog voor een vervolg te zorgen, maar we kregen zodanig veel vragen dat we daarop zijn teruggekeerd”, aldus de organiserende vriendengroep.

De eerste editie in januari 2018, waarbij zowat 400 Kanegemnaars samen het glas kwamen heffen op het nieuwe jaar, was meteen een schot in de roos. Het jaar daarop werd het concept uitgebreid met een quiz op vrijdag, aangevuld met een optreden op zaterdag en kinderanimatie op zondag. Ook in januari 2020 werd die formule gehanteerd.

“Door corona kwam er een einde aan onze Winterbar. Omdat we allemaal best een druk privéleven hebben, is de bar sindsdien niet meer teruggekeerd”, legt Tim Dierckens uit. “Al hebben de Kanegemnaars er duidelijk nog warme herinneringen aan. Heel vaak kregen we de vraag of we opnieuw iets zouden organiseren op het dorpsplein. Veel buren willen terug samen komen en elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat gevoel juichen we toe en we versterken graag het gemeenschapsgevoel.”

Walking dinner

Dus pikken de vrienden de draad weer op. Behalve Tim staan ook Kevin Verwilst, Jesse Snauwaert, Peter Bethuyne, Pieter Bovijn, Mats Verhulst, Frederick Van der Meulen, Mathias Van Hulle en Jan Vervacke mee in voor de organisatie. Het concept verandert wel wat. “Het wordt geen driedaagse meer, al betekent dat niet dat de sfeer minder zal zijn”, gaat Tim verder. “Want nu kunnen we onze volledige aandacht op de zaterdag richten. Er komt opnieuw een gezellig ingerichte, verwarmde tent op het dorpsplein en de inkom is gratis. Voor wie het wat meer mag zijn, bieden we een uitgebreide receptie met walking dinner aan, tussen 18.30 en 21 uur. Als kers op de taart is er om 23 uur een optreden van Fire Glow, van Kanegemnaar Wouter Deschuyter. Een talent van eigen bodem die de tent ongetwijfeld in vuur en vlam zal zetten. Ook dj Fluppe is weer van de partij.” (SV)