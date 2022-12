Winterbar bij VDS Concepts voor De Warmste Week

Op vrijdag 16 december wordt aan de bedrijfsgebouwen van VDS Concepts in de Prins Albertlaan 65 een winterbar geopend. Zaakvoerder Pieter Vandersteene en zijn team hopen daarmee een mooi bedrag in te zamelen voor De Warmste Week.

VDS Concepts bestaat al ruim een halve eeuw en is al dik 20 jaar gevestigd in Izegem. Pieter Vandersteene is zaakvoerder van het bedrijf dat met Alphatech (machinebouw), Aporta (vouwdeuren en wanden) en Arova (draaisluizen) drie afdelingen heeft. VDS Concepts heeft 15 medewerkers. Joke De Smet, de echtgenote van Pieter Vandersteene staat mee in voor de marketing.

Op 16 december zwaaien de poorten van het bedrijfsterrein open voor iedereen die wil komen meegenieten en zo ook De Warmste Week steunen. “Ik ben ook lid van Lions Club Izegem en daar ontstond het idee om iets op poten te zetten voor dit mooie initiatief. Uiteindelijk is het een winterbar geworden. Van de stad Izegem krijgen we het grote podium ter beschikking, daar zal een band, bestaande uit docenten van The Art Factory in Roeselare, optreden. We zijn ook nog op zoek naar een dj om plaatjes te draaien. Op vrijwillige basis, want iedereen die hier komt helpen doet dat gratis. We hebben ook een pak sponsors aangesproken. Via hen krijgen we producten of kunnen we die heel voordelig aankopen.”

Vuurkorven

Op de koer voor het bedrijf zullen voor het podium tentjes opgesteld staan. “En mocht het echt slecht weer zijn, dan kunnen we nog binnen in onze hangar. Maar hopelijk valt dat alles mee en kunnen we ons verwarmen aan de vuurkorven.”

Het event staat open voor iedereen. “Langs beide kanten van ons bedrijf is Anziplast onze buur, we mogen hun parkings gebruiken. We starten ook om 17 uur, het is dus ideaal als afterworkevent. We zullen een mooi assortiment aan dranken verkopen en we leggen ook de barbecue aan om worsten en hamburgers te bakken. Je kunt er ook wijn proeven, die je dan kan bestellen tegen een voordelige prijs. We willen er een gezellige avond van maken en hopen natuurlijk een mooie som in te zamelen voor De Warmste Week”, klinkt het.