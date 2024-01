Winter in Poperinge was succes: “Inwoners houden van sfeer”

Op het programma van Winter in Poperinge stond dit jaar: een overdekte kerstmarkt én schaatspiste, een eindejaarsactie, een nostalgische paardenmolen, kerstshopping, en om af te sluiten een gratis nieuwjaarsreceptie en het muzikale Vlaanderen Zingt. “Deze editie werd afgesloten met een echt volksfeest”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

“Het was een fijne eindejaarsperiode in Poperinge. We mogen zeer positief terugblikken op deze editie. Tijdens het openingsweekend hadden we op zondag de kerstshopping bij de handelaars gevolgd door een vuurspektakel op de Grote Markt. Toen was er veel beweging in het centrum, zo konden bezoekers een ritje maken op de tuktuktrein en de paardenkoets ook was er heel wat (kinder-) animatie voorzien”, vertelt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

Schaatspiste

“De weken die volgden waren telkens gezellig druk met hoogdagen tijdens het weekend. Het was vaak over de koppen lopen toen er een bandje of dj gepland stond op het podium. De Poperingenaars houden van ambiance en dat hebben we gemerkt! De ijspiste kende na een jaar niet af te zakken naar de kerstmarkt terug zeer veel bezoekers”, zegt Lennert.

“Na de nieuwjaarsreceptie werd er gezongen op de kerstmarkt met Vlaanderen Zingt! Winter in Poperinge werd afgesloten met een echt volksfeest”

“Een cijfer plakken op het totaal aantal schaatsers is nog wat vroeg, maar we kunnen concluderen dat de schaatspiste ook een positieve invloed heeft gehad op het aantal bezoekers van de kerstmarkt. Van zodra de schaatspiste opende, stonden jong en oud al klaar om zich te wagen op het ijs. De piste trok alvast het aantal mensen waarop we hadden gehoopt, zelfs meer dan we hadden verwacht. Zowel op weekdagen als tijdens het weekend was het telkens erg druk op de schaatspiste.”

Drukke periode

“De Grote Markt en het centrum waren gezellig aangekleed met de kerstverlichting, de kerstboom van 10 meter hoog en de bijhorende decoratie zorgden voor heel wat leuke foto’s op sociale media. De evaluatie met de chaletuitbaters moet nog gebeuren, maar de eerste reacties zijn tot nu toe erg positief. De verenigingen hebben er een drukke periode op zitten en kijken met een positieve blik terug op Winter in Poperinge.”

(Lees verder onder de foto)

Ook de nostalgische draaimolen viel dit jaar in de smaak. © LBR

De optredens, de après-ski avond, Vlaanderen Zingt, de overdekte kerstmarkt en de terugkeer van de ijspiste vielen in de smaak bij de inwoners. “Door de overdekte kerstmarkt kon er ook bij minder weer een bezoekje gebracht worden aan de kerstmarkt. Deze editie werd afgesloten met de gratis nieuwjaarsreceptie in openlucht op het tweede deel van de Grote Markt. Het koude, maar droge weer hield de Poperingenaars niet tegen om te klinken op het nieuwe jaar. Maar liefst 1.500 inwoners zakten af naar de nieuwjaarsreceptie”, aldus Lennert. “Na de nieuwjaarsreceptie werd er gezongen op de kerstmarkt met Vlaanderen Zingt! Winter in Poperinge werd afgesloten met een echt volksfeest. Tijdloze klassiekers en populaire hits passeerden de revue. Een mooie afsluit van een fijne Winter in Poperinge.”