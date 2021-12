‘Winter in Poperinge’: beperkte kerstmarkt met schaatspiste en rad

Van vrijdag 17 december tot en met zondag 9 januari vindt ‘Winter in Poperinge’ plaats. Door de slechte coronacijfers moest het stadsbestuur de plannen voor de kerstmarkt en optredens bijsturen, maar het evenement kan dan toch in beperkte mate plaatsvinden.

In de afgelopen weken werden heel wat activiteiten, zowel van stadsdiensten als van externen, geannuleerd. Onder andere het gala van de cultuurprijzen, de viering van 50 jaar sportraad, de Clarebout Christmasrun, Sint-Barbaravieringen van de brandweer en de traditionele nieuwjaarsreceptie voor inwoners kunnen ook deze winter niet doorgaan.

“Na grondig overleg besliste het stadsbestuur om de kerstmarkt in een afgeslankte versie te organiseren. De optredens worden geschrapt en er komen slechts twee chalets voor eten en drank, met zitplaatsen. Volgens de horecaregels is zitten verplicht, met maximum 6 personen per tafel. Enkele verenigingen baten de chalets uit”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De schaatspiste en het nostalgisch rad komen er zoals voorzien. Een oliebollenkraam en een live radiostand zorgen voor extra kerstsfeer.

Wie de kerstmarkt en de attracties wil bezoeken, draagt een mondmasker en moet een Covid Safe Ticket voorleggen.

“Op die manier wil Poperinge haar inwoners toch op een veilige manier van de kerstsfeer laten genieten”, aldus nog burgemeester Dejaegher.