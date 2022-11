Winter in Kortrijk pronkt met gigantische kerstboom:“Wellicht de grootste in België”

Van 8 december tot en met 8 januari wordt Kortrijk opnieuw ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer tijdens Winter in Kortrijk. Kerstmarktjes, winterterrassen, concerten, koopzondagen en vertier voor jong en oud. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een sfeervolle en gezellige Winter in Kortrijk van te maken.

Op de Grote Markt vind je de kerstfoor met als eyecatcher een imposante kerstboom. “We kijken ernaar uit. Het is wellicht de grootste in België, maar dat weten we pas helemaal zeker ná de kap van de boom”, vertelt schepen Wouter Allijns. Met haar 2.600 kerstballen en 40 lichtslingers van 200 lichtjes – goed voor een totaal van 8.000 lichtjes – belooft de kerstboom alvast een attractie op zich te zijn. Rondom de Grote Markt, de Sint-Maartenskerk en op het Overbekeplein vind je de traditionele chaletjes met winterse hapjes en drankjes en cadeautjes voor onder de kerstboom. Op het Sint-Maartenskerkhof vormt het recent vernieuwde plein het decor voor de Wintertuin en haar lokale artiesten. Het Schouwburgplein is de plaats bij uitstek voor gezinnen. Jong geweld kan zich uitleven in het kerstspeeldorp of het kerstdoolhof. Je vindt er ook het huis van de kerstman. Hij is van wacht op zaterdag 10, zondag 11, zaterdag 17 en zondag 18 december van 15 uur tot 19 uur en op vrijdag 23 december van 19 uur tot 21uur. Voor elke bezoeker ligt zoetigheid klaar. Ook heel wat horecazaken dragen bij tot een sfeervolle Winter in Kortrijk door hun terrassen gezellig en winters aan te kleden. Bar Vestiaire, Wafel Atelier, Split, Souffleur, Maddox, In de Broeltorens, Balthazar, Beers & Bites en Vagant doen alvast met volle goesting mee.

Wintersolden

Voor wie nog op zoek is naar kerstcadeautjes doen de handelaars in het winkelwandelgebied een extra inspanning. De winkels zijn op zondag 11 en 18 december uitzonderlijk open en op vrijdag 23 december tot 21 uur. Na de feestdagen kan je meteen profiteren van de wintersolden. “Bezoekers van het winkelwandelgebied kunnen op zaterdag 3 en zondag 11 december trouwens nog deelnemen aan het Kortrijks Rad van Fortuin op respectievelijk de Grote Markt en de Veemarkt. Wie shopt voor 150 euro maakt kans op een Kortrijk Cadeaubon”, vertelt Wouter.

Om deel te nemen moet je jouw kastickets ter waarde van 150 euro voorleggen en tussen 14 uur en 17 uur aan het rad draaien. Meer info en het wedstrijdreglement vind je op www.shopinkortrijk.be. “Verder zijn er nog tal van events. Ik denk bijvoorbeeld aan het loopevent Urban Trail op 10 december dat je langs een uniek en mooi verlicht parcours doorheen het centrum stuurt en de magnifieke vuurwerkdemo van team Vuurwinkel op vrijdag 16 december aan de Leieboorden”, gaat Wouter Allijns verder.

Kerstsfeer alom

Ook in de deelgemeenten leeft de eindejaarsperiode. 3 december heeft Marke haar eigen kerstmarkt. Op 16 december vindt op de Watermolenwal in Heule het Nostalgisch Kerstmarktje plaats vanaf 16 uur. De volgende dag kan je vanaf 18 uur naar Winternacht op Rollegemplaats.

De Tientjeswijk te Bissegem houdt op 17 december om 18u een kerstdrink en daags nadien is er om 11uuur kerstaperitief op Bissegemplaats.

Nog op 17 december organiseert de Markse Rodenburgschool vanaf 17 uur een kerstwandeling en een kerstmarkt op het Cisterciënzerplein.