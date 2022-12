‘Winter in Kortrijk’ officieel geopend met het aansteken van de kerstverlichting

Donderdag werd met het aansteken van de lichtjes van de kerstboom ‘Winter in Kortrijk’ officieel ingezet. Nog tot en met 8 januari wordt Kortrijk ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer. De grootste kerstboom van België vind je op de Grote Markt. Met haar 40 lichtslingers van 200 lichtjes – goed voor een totaal van 8.000 lichtjes – is de boom alvast een attractie op zich.

“De koker waarin de boom staat was op geen enkel plannetje na de heraanleg van de Grote Markt te vinden. We zijn dat te weten gekomen via een oud-ambtenaar. Uiteindelijk hebben we dat pas kunnen verifiëren nadat de zandbak in oktober verdween. Dus dat was toch wel even spannend”, zegt projectcoördinator Marlies Lagrange. “Gezien de grootte van de boom hebben we gisteren lastminute nog kerstballen bijgehangen. Intussen blijven de antwoorden over de hoogte binnenlopen. We zitten momenteel al aan 250-tal gokken, met enkele uitzonderlijke uitschieters zoals 40 meter (lacht). Sommige mensen denken dat Kortrijk nog een gigantisch ondergronds netwerk heeft.”

Rondom de Grote Markt, de Sint-Maartenskerk en op het Overbekeplein vind je de traditionele chaletjes met winterse hapjes en drankjes en cadeautjes voor onder de kerstboom. Op het Sint-Maartenskerkhof vormt het recent vernieuwde plein het decor voor de Wintertuin en haar lokale artiesten. Het Schouwburgplein is de plaats bij uitstek voor gezinnen. Jong geweld kan zich uitleven in het kerstspeeldorp of het kerstdoolhof. Je vindt er ook het huis van de kerstman. Hij is van wacht op zaterdag 10, zondag 11, zaterdag 17 en zondag 18 december van 15 tot 19 uur en op vrijdag 23 december van 19 tot 21 uur. Voor elke bezoeker ligt zoetigheid klaar.