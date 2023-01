‘Winter in Kortrijk’ blikt terug op succesvolle editie: “Volgend jaar meer inzetten op shopping”

Zondag 8 januari was de laatste dag van ‘Winter in Kortrijk’. Terwijl organisatoren Joran Vanhoenacker en Matias Declercq de afgelopen dagen volop bezig waren met opkramen, blikken ze terug op een succesvolle editie, ondanks het slechte weer, met ruimte voor verbetering volgend jaar.

“De sfeer zat alvast goed, maar het kan beter. We willen volgend jaar meer inzetten op shopping met een verbinding via de Grote Kring naar de Lange Steenstraat, een betere infrastructuur voor de sanitaire voorzieningen, meer decoratie bij de chalets en de kermisattracties op de Grote Markt meer integreren in de algemene kerstsfeer.”

De liveoptredens en dj’s in de sfeervolle Wintertuin met verwarmde hutjes (links van de Sint-Maartenskerk) waren een schot in de roos. Het uniek concept van Joran komt volgend jaar terug. “Live muziekartiesten op een kerstmarkt slaan aan dus dat zullen we zeker behouden en die animatie misschien zelfs uitbreiden naar andere pleinen. In de week was Wintertuin open tot 23 uur, in het weekend tot middernacht. Het was voor velen een leuk alternatief op de gekende cafés om hier af te zakken.” Ook het reuzedoolhof met het Huis van de Kerstman en het speeldorp op het Schouwburgplein bleek een succes, al wordt het volgend jaar zoeken naar een andere indeling om de familiale elementen te behouden aangezien de werken aan Schouwburg deze zomer starten. Het einde is voorzien voor juni 2025.

Hoogste kerstboom van België

Kortrijk gaat ook volgend jaar opnieuw voor de hoogste kerstboom van België. “Wie een spar heeft staan in Groot-Kortrijk – groter dan 18 meter, 23 centimeter en 6 millimeter – en die om een goede reden weg wil, mag ons dat nu al laten weten”, vertelt schepen Wouter Allijns.

De stad wil het hout van de gewezen kerstboom hergebruiken en verzagen tot bijvoorbeeld tapasplankjes. “Door de Grote Markt volgend jaar anders in te delen willen we de boom nog beter in de kijker zetten. De kermis blijft behouden, maar zullen we anders opstellen”, gaat Wouter verder. Een idee dat Mathias genegen is. “Met meer ademruimte op de Grote Markt kan dan de nieuwjaarsreceptie volgend jaar misschien hier doorgaan.”

Chalets

Wat betreft de chalets op het Jozef Vandaleplein, Nedervijver, Overbekeplein, Grote Markt en Schouwburgplein wil Wouter meer stijl, gezelligheid en uniformiteit. “Sommige hutjes waren amper open of hebben hun beste tijd gehad. Daarnaast ogen de verschillende aparte tentjes en vlaggen wat slordig. Eén mooi geheel zou al veel doen voor de algemene uitstraling van de kerstmarkt. Daarbij horen inderdaad ook meer non-food chalets waar allerlei hebbedingetjes voor de winterperiode en feestdagen kunnen aangekocht worden.”

Voor ‘Winter in Kortrijk’ kon de organisatie rekenen op de hulp van Jongerenatelier voor het speeldorp, Waak en Groep Intro voor de algemene op- en afbouw en De Poort voor het uitzetten van de bomen. “We willen deze partijen graag nog eens bedanken voor de helpende handen. Voor een Kortrijks evenement is het altijd leuk als je kan beroep doen op lokale organisaties”, besluit Mathias.