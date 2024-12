Winter in de Vlamingstraatin het Creatief Huis van Leen

In het Creatief Huis van Leen Harinck in de Vlamingstraat 7 kan je binnenkort opnieuw verschillende ambachtsmensen ontdekken tijdens Winter in de Vlamingstraat. “Elke zaterdagvoormiddag zijn er workshops ten voordele van De Warmste Week”, zegt Leen Harinck van het Creatief Huis. Kunst en ambacht komen samen in het Creatief Huis. “De locatie van het Creatief Huis is de ideale plaats om de warme eindejaarssfeer over te brengen naar al wie graag geniet van de kerstsfeer”, vertelt Leen Harinck. “Het is het ideale moment om op pakjestocht te gaan.”

Gedurende drie weekends in december kan je er genieten van ambachtelijke creaties gemaakt door creatieve makers. “Het is de ideale kans om leuke en originele cadeaus te vinden voor Kerstmis en Nieuwjaar. Winter in de Vlamingstraat is er voor iedereen: voor groot en klein, iedereen die graag geniet van sfeer en gezelligheid. Wie nieuwsgierig is, kan verschillende demonstraties bekijken of binnenspringen voor een lekkere koffie of thee met gebak, goed biertjes of glühwein.” Winter in de Vlamingstraat is er op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december, vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december, en op vrijdag 20 en zaterdag 21 december. Op vrijdagen van 9 tot 18 uur, zaterdagen 10 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 18 uur.

Warmste Week

“Elke zaterdagvoormiddag zijn er van 10 tot 12 uur workshops ten voordele van De Warmste Week. Vooraf inschrijven is hiervoor nodig, dit bij mij in het koffiehuis, Vlamingstraat 7, of via Facebook.”

Volgende ambachten vind je terug tijdens Winter in de Vlamingstraat tijdens het eerste, tweede en/of derde weekend: Maison Madelon (1, 2 en 3), Fre-Do (1, 2 en 3), Shamir Theia Candles (1, en 3), Vd Keramiek (2), KleiJo (3), Kleikop (1), Atelier Crochet Iza (2), Add Us juwelen (1), Thelma & Louise (1), Mark Bode (1, 2 en 3), Ermani juwelen (1), Lara V Lines kaarten (1), Up Stream (1 en 2), Illustra’Lies kaarten (2 en 3), Droene Chaerle (1), Charmand (2), Medithee (2) en De Troostzolder (3).

Info: Facebookpagina Leen Harinck Creatief Huis