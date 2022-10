Winnende gedicht Junior Stadsdichter 2022 op muur van Roeselaarse Kerelsplein

Het winnend gedicht van de Junior Stadsdichter wordt jaarlijks via Urban Art in het straatbeeld gebracht. Op deze manier wordt poëzie op een artistieke manier in de stad gebracht. Abel Vanneste uit SBS De Brug won de hoofdprijs met zijn gedicht ‘Illusies in je hoofd’.

Rufus, die ook voorgaande gedichten in de verf zette, staat ook deze editie in voor het ontwerp en de uitvoering van de muurschildering. Hij zorgde voor een kleurrijk en fantasierijk ontwerp. De muurschildering is vanaf nu te zien op de muur van het Kerelsplein.

Het gedicht ‘Illusies in je hoofd’ gaat als volgt:

Denken over wensen

of nachtmerries zien.

Dromen over zonnen

en

Draken die grommen.

Maar het liefst droom ik

over de natuur

met wezens

die bloeien en krioelen.

Of de stad zonder

toet toet broem apparaten

maar alleen ring ring rijd dingen.

Uit maar liefst 540 gedichten werd in februari 2022 Andreas Vandenbogaerde met zijn gedicht ‘geloven’ gekroond tot publiekswinnaar. Hij kreeg de meeste stemmen van de inwoners van Stad Roeselare op zijn gedicht.

Volgende editie

Terwijl de laatste stappen van deze editie werden gezet, start de nieuwe editie van Junior Stadsdichter op. Net als de week van de poëzie, 26/01 – 01/02, wordt het thema ‘VRIENDSCHAP’. Dat heel wat kinderen hun vriendjes noodgedwongen hebben moeten missen de laatste jaren, ligt hier aan de basis van de themakeuze.

Voor de klassen van het 5de en 6de leerjaar zullen opnieuw gratis workshops rond poëzie georganiseerd worden, onder begeleiding van leerkrachten woord bij STAP Karolien Verscheure en Benedikte Crombez. Nadien kunnen leerkrachten er vrijblijvend voor kiezen om de poëziebox te gebruiken en zo de leerlingen hun meesterwerk vorm te geven.

Gedichten kunnen ingediend worden t.e.m. zondag 25 december via stadsdichter@roeselare.be of aan de balie van ARhus.