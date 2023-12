Winnaars weekend van de klant

In interieurzaak Amis Baillie in Oostkamp werden de twee hoofdwinnaars verwacht om hun prijs ter waarde van 500 euro in ontvangst te komen nemen die ze wonnen tijdens het Weekend van de Klant.

Uit de iets meer dan 2.000 ingeleverde deelnamekaartjes werden An-Sofie Dezutter en Vanessa Noppe uitgeloot. An-Sofie mag met vier personen lekker gaan tafelen in het prestigieuze restaurant Laurel & Hardy in Oostkamp. Vanessa Noppe uit Waardamme mag dan weer gezellig shoppen in interieurzaak Amis Baillie ter waarde van 500 euro. Daarnaast werden ook reeds 40 deelnemers met een horecabon van 25 euro beloond. (GST/foto GST)