Winnaars Week van de Korte Keten ontvangen horecabon van 50 euro

Op dinsdag 7 juni werden alle winnaars van de Week van de Korte Keten ontvangen in het stadhuis. Zij wonnen een horecabon ter waarde van vijftig euro. Daarmee kunnen ze genieten bij een van de negen Waregemse horecazaken die deelnamen aan de actieweek.

Van 14 tot 22 mei organiseerde het stadsbestuur de actie ‘Van hoeve tot bord’, in het kader van de Week van de Korte Keten. Bij zestien korteketenproducenten in Waregem maakte de consument via een lotje van de tombola kans op een van de tien horecabonnen.

“In totaal werden er bijna 5000 lotjes uitgedeeld, waarvan er 2067 weer werden ingediend en dus kans maakten op een mooie prijs. Uit deze inzendingen werden tot slot tien winnaars geloot”, vertelt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Marc Vanmoerkerke, Bram De Vos, Jan De Coninck, Jan Van Doorne en Bea François uit Waregem, Vicky Veys en Joke Timmerman uit Deerlijk, Anthony Sandra uit Harelbeke, Carl Delbeke uit Otegem en Eddy Truyaert uit Pittem waren de gelukkige winnaars.

Zij kunnen hun bon gebruiken bij een van de negen Waregemse horecazaken die mee hun schouders zetten onder de Week van de Korte Keten. Zij serveerden tijdens die actieweek namelijk korteketenmenu’s of -gerechtjes met ingrediënten van lokale producenten.