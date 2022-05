Winnaars van kleurwedstrijd Week van de Groeilamp bekend

In de Week van de Groeilamp van 16 tot en met 23 mei bood het Huis van het Kind Oostrozebeke een aantal leuke activiteiten aan. De week werd afgesloten met de trekking van de jaarlijkse kleurwedstrijd.

Kinderen van de opvanginitiatieven en scholen konden de kleurplaat van Ootje en Odetje inkleuren en een prijs winnen. Enkele kinderen van de kindergemeenteraad trokken de winnaars onder het toeziend oog van schepen Carine Geldhof en heel wat kinderen van de buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes.

We zetten de winnaars even op een rijtje: Yelena Van Colen, Amélie Mervylde, Zonne Marysse, Vic Declercq, Blue Roelens, Vic D’Hoore, Merel Van Molle en Flore Verstraete. Zij kregen een Oostrobon, een goodiebag of een prijs van de Gezinsbond Oostrozebeke.