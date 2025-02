Winnaars van ‘Festival van het Varkentje’ bekroond

Tijdens een feestelijke proclamatie van de vakwedstrijd ‘Beste Ambachtelijke Witte Pensen’ en ‘Beste Breugelbuffet’ werden de succesvolle leerlingen van de Slagers-Traiteursschool Atheneum GO! Diksmuide in het zonnetje gezet. Het banket, dat plaatsvond in aanwezigheid van 810 genodigden, vormde het decor voor deze eerbetuiging.

Deze prestigieuze vakwedstrijd, die al voor de 18de keer werd georganiseerd, was een initiatief van ‘Het Genootschap van de orde Jean Berquin’, de vzw Oud-leerlingenbond van de ‘Slagers-Traiteursschool GO! Atheneum Diksmuide’ en Salons Saint-Germain. “Het enthousiasme en de inzet van zowel leerlingen als vakleraars van de afdeling slagerij-traiteur hebben bijgedragen aan het succes van dit grandioze evenement”, klinkt het bij de organisatie.

Ex-Miss België

Het jaarlijkse ‘Festival van het Varkentje’ trok opnieuw een volle zaal, waar de aanwezigen zich tegoed deden aan een galamenu waarin het varken de hoofdrol speelde. De proclamatie werd gepresenteerd door ex-Miss België Justine De Jonckheere. De winnaars ontvingen lof en prijzen uit handen van Ivan Claeys, voorzitter van de Belgische Beenhouwersbond, Nobert Van Speybroeck, adviseur van de Belgische Beenhouwersbond en Jochen Nolf, directeur van de Slagers-Traiteursschool GO! Atheneum Diksmuide.

Prijsuitreiking

Bij de professionelen werd de eerste prijs ‘Beste Ambachtelijke Witte Pensen’ gewonnen door Brecht Parmentier, de tweede plaats ging naar Arne Leuridan en de derde plaats was voor Robin Vandenberghe. Bij de ‘Beste Ambachtelijke Witte Worst’ behaalden Arno Mylle en Valmont Willemyns de eerste plaats. De tweede plaats ging naar Levi Noppe, Lothar Denolf en Michael Ketelslagers, terwijl Elias Wathelet en Niels Bulcke als derde eindigden.

In de talentenwedstrijd bij de professionelen wonnen volgende personen een gouden medaille en een diploma: Aïsha Denys, Alexander Vanspeybrouck, Andy Reynaert, Arthur Blockeel, Bram Bruyneel, Dries Sentobin, Henri Vanholme, Jeroen Lievens, Jonas Claeys, Patrick Neirynck, Pieter Lavens, Pieter-Jan Hillewaere, Robby Vandewiele, Sharon Neirynck en Tom Wybo.

Beste Breugelbuffet

Bij de juniors van de Slagers Traiteurschool GO! Atheneum Diksmuide, in de categorie ‘Beste Breugelbuffet’ waren dat: Ayron Malysse, Ilyäno Hallaert, Imilio Fiems, Jasper Van Puymbroeck, Jens Dewulf, Keany Vanslembrouck, Kyano Devrome, Kyra Desloovere, Michael Vlaeminck, Milan De Vuysdere, Rube Vanhille, Tristan Vermote en Tybo Bogaerts.

De Talentenprijs ging naar Arno Mylle, Elias Wathelet, Ilyäno Hallaert, Keany Vanslembrouck, Kyano Devrome, Levi Noppe, Lothar Denolf, Michael Keteslagers, Michael Vlaeminck, Milan De Vuysdere, Niels Bulcke en Ruben Vanhille.

Het ‘Beste Ambachtelijke Witte Pensen’ en ‘Breugelbuffet’ werden beoordeeld op uiterlijk, geur, smaak, consistentie en originaliteit door een jury die bestond uit culinaire adviseurs, journalisten en sterrenchefs.