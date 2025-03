Winnaars valentijnsactie zijn bekend

Ter gelegenheid van Valentijnsdag organiseerde de stad Oudenburg, in samenwerking met de Oudenburgse handelaars, een speciale valentijnsactie, waarbij inwoners hun liefde konden laten spreken. De respons was overweldigend, want maar liefst 2.500 liefdevolle boodschappen belandden in de brievenbus en kregen een plekje in de valentijnsboom in het Abtspark. Uit al deze inzendingen werden tijdens een persmoment tien winnaars geloot. Zij ontvangen elk een waardebon van 100 euro, te besteden in een Oudenburgse eetgelegenheid naar keuze. Proficiat aan Johan De Baene, Nadine Vogelaere, Ilona Deprince, Martine Desaevere, Maria Stael, Christine Deseure, Delfien Dendooven, Marleen Verhanneman, Jessie Lauwers en Yves Dutry. Op de foto: v.l.n.r. schepen Jeroen Lingier, schepen Randy Van Oyen en burgemeester Anthony Dumarey. (SVE/foto TVA)