Winnaars ‘Maand van de Markt’ ontvangen leuke prijs

De lokale markt stond tijdens de maand april in de kijker. In Wingene is er iedere woensdag een marktdag en in Zwevezele is dit op zondag. Wie iets aankocht maakte kans op een mooie prijs.

De weekmarkten doen het goed in de gemeente en de actie ‘Maand van de Markt’ was heel succesvol. In de gemeente Wingene werden er 2 049 deelnamekaarten ingediend en in de gemeente Zwevezele waren dit er 525. Voor elke markt schonk de gemeente een hoofdprijs ter waarde van 300 euro in de vorm van 30 bonnen van 10 euro. Die bonnen zijn te besteden op de wekelijks twee markten. Er vielen ook tal van troostprijzen uit de bus.

Tal van winnaars

Chris Devolder uit Wingene en Danielle Fransen uit Zwevezele kregen de hoofdprijs in handen. De troostprijzen zijn voor: Els Van Belleghem, Cecile Bruneel, Dalia Keirsebilck, Christiana Vandendriessche, Charlotte Verstraeten, Caroline De Geyter, Cecile Cogghe, Brenda Degraeve, Anne-Mie Santens, Rosa Santens, Denise Hauttekeete, Marleen De Caigny, Gilbert Vandeweghe, Corry Sap, Julia Deblaere, Arlette Puype, Eddy Samyn, Antoinette Bonne, Saskia Vandamme, Annie Meulemeester, Els Van Acker, Eddy Truyaert, Roger Gunst, Roger Declercq en Tamara Van Moortel.