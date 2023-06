Winnaars Lente Winactie bekendgemaakt

In de maand mei stonden er in het centrum van Oostkamp mooie blikvangers, de levensgrote tulpen en de gigantische zonnebloemen. Zij fleurden de straten op en brachten zo meer beleving en extra gezelligheid bij het winkelen. De bloemen speelden de hoofdrol in de gemeentelijke winactie: ga op de foto met de bloemen en maak kans op mooie prijzen. De 10 winnaars zijn gekend en ontvingen op vrijdag 23 juni hun prijs in het centrum dat nu in een zomers jasje zit.

Tijdens de maand mei kon iedereen zichzelf in Oostkamp in de bloemetjes zetten en een mooie prijs winnen. De gemeente riep namelijk inwoners, shoppers en voorbijgangers op om op de foto te gaan met deze blikvangers en de foto te delen in de Facebookgroep #8020. De oproep werd duidelijk opgepikt, er verschenen 36 leuke bloemenfoto’s. Voor deze actie had de gemeente een prijzenpot van 1.000 euro voorzien. Wekelijks werden er 2 winnaars gekozen en vermeld in de Facebookgroep #8020. De 8 winnaars winnen elk een Beleef Oostkamp cadeaubon t.w.v. 75 euro. Uit alle inzendingen werden er ook nog 2 hoofdprijswinnaars geselecteerd: zij winnen elk een prijzenpakket t.w.v. 200 euro, samengesteld door Oostkampse handelaren. De gelukkige winnaars hiervan zijn Marijke Draye en Sylvie Vanhaecke.

Zomerse inkleding

De zonnebloemen zijn verhuisd naar het Fortispleintje. De tulpen hebben een nieuwe thuis gekregen op het Evenementenplein achter OostCampus. Maar iedereen die naar het centrum van Oostkamp komt merkt dat de zomer zijn intrede heeft gedaan. Op het Fortisplein staat een uitnodigende grote strandstoel. In het centrum kom je kleurrijke, speelse windmolens tegen. Ook dit is in het kader van het brengen van meer beleving in de kern tijdens de werken in de Schooldreef. (GST)