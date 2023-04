Winnaars Legowedstrijd Bouwbeurs krijgen prijs in Roeselare

Tijdens de Bouwbeurs in Roeselare werd een Legowedstrijd georganiseerd en onlangs werden de prijzen aan de winnaars uitgereikt in de kantoren van Unizo Diensten Roeselare Izegem in de Arme-Klarenstraat.

Bij de 10-12 jaar won Arthur Mahau voor Guillaume Bentz en Lucas Byttebier, bij de 7-9 jaar won Fons Mestdagh voor Seppe Crombez en Delphine Vroman en bij de 3-6 jaar won Michael Al-Gamah voor Noah Deman en Elias Verplanken. (foto SB)