Winnaars leesjury in Lichtervelde zijn gekend

Dit jaar lazen 19 kinderen en vijf kleuterklassen (79 kleuters) de boeken van de KJV-lijst. Vorig jaar waren dat nog 17 kinderen.

Vrijdag 29 april was er het slotfeest van de Leesjury (vroeger Kinder- en jeugdjury) dat na een onderbreking van twee jaar eindelijk weer kon plaats vinden. Dit jaar waren er 19 kinderen die deelnamen en vijf kleuterklassen. Daarnaast liep er een proefproject in het eerste leerjaar.

De volgende boeken werden tot winnaar uitgeroepen. In groep 1 was dat ‘Heertje Meneertje’, in groep 2 ‘Luister naar mijn trompet’, in groep 3 ‘Tim de kleine boswachter’ en in groep 4 was dat ‘De juwelendief’.

Ook de prijswinnaars van de wedstrijd rond de leesmeter, werden bekend gemaakt en dat waren: Lukas Van Iseghem, Cyriel Wyffels en Andrew Van Houtte. De leesjury gaat weer van start in september.