Winnaars kerstversieringswedstrijd Oostende Fonkelt bekend, Druivenlaan is weer de meest fonkelende straat

Dankzij een record van 194 deelnemers aan Oostende Fonkelt bewoners, ondernemers en verenigingen baadde de stad meer dan ooit in kerstsfeer. Liefst 33 particuliere deelnemers aan deze kerstversieringswedstrijd vielen in de prijzen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

In alle acht wijken werden telkens drie winnaars aangeduid, die allemaal een ‘Ik koop in Oostende’-cheque wonnen. Het straatfeest voor de meest fonkelende straat gaat opnieuw naar de bewoners van de Druivenlaan in Stene. Het Economisch Huis splitste de prijzen voor de ondernemers voor het eerst op in drie juryprijzen en drie publieksprijzen: enerzijds Inno, Allure Babor en Pied de Poule, en anderzijds Waterfront, ’t Teugsje en Julis. Bij de verenigingen gingen het VTI Oostende, Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren en Ithaka vzw met een geldprijs aan de haal. Alle winnaars en deelnemers (her)bekijken kan via www.oostende.be/oostendefonkelt.