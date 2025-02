Winnaars ‘Groen en Bebloem’ bekend

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Tuinhier Heule werden de gelauwerden van de ‘Groen en Bebloem’-wedstrijd 2025 in de bloemetjes gezet. In een gezellige sfeer werden de winnaars van verschillende categorieën gehuldigd door voorzitter Daniël Hostens, die hen bedankte voor hun groene inzet.

De jaarlijkse prijsuitreiking lokte maar liefst 91 leden, waaronder tal van laureaten die hun groene talenten hadden laten zien. Voorzitter Daniël Hostens loofde de deelnemers voor hun enthousiasme en hun bijdrage aan een groener Heule.

Gevelversiering

In de categorie ‘Gevelversiering’ werden de bloemen uitgereikt aan Bart Lauwers, Cédric Devos, Florent Deschuymere, Freddy De Jode, Philippe Parmentier en Romain Soete. In de categorie ‘Voortuintjes’ viel die eer te beurt aan Alberic Gheysen, Bernard Huyghe, Eveline Vantighem, Jan Warlop, Marc Forrez, Paul Bol en Ruth D’Hayere. Lucien Windels werd bekroond in de categorie ‘Groentetuin’, terwijl Antoon Vandewiele de prijs in de categorie ‘Bloementuin’ in ontvangst mocht nemen.

Ook in andere categorieën werden mooie prestaties erkend. In de ‘Voortuinen’ vielen Freddy Vanhee, Lydia Maseure en Georgette Pattou in de prijzen. Stefaan Hennebel werd winnaar in de categorie ‘Tegeltuintjes’, en Wim Demyttenaere en Jacques Vanooteghem mochten zich laureaten noemen in de categorie ‘Hoeveversiering’.

Kracht

In zijn toespraak benadrukte voorzitter Daniël Hostens de inzet van alle deelnemers. “Jullie groene inspanningen dragen bij aan een aangenamer Heule en tonen de kracht van tuinieren. We zijn dan ook enorm trots op jullie inzet,” aldus Hostens.

Tuinhier Heule kijkt terug op een geslaagde editie van ‘Groen en Bebloem’-Heule 2025 en hoopt dat de winnaars en alle andere deelnemers blijven inspireren om van Heule een nog groener dorp te maken. (CHH)