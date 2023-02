Winnaars eindejaarsloting zijn bekend

Donderdag 26 januari werden de winnaars van de eindejaarsactie in Houthulst geloot. De inwoners konden op een spaarkaart stickers kleven die ze bij de lokale handelaars konden vinden. Een volle spaarkaart kon tot 15 januari worden ingediend. De loting vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en gebeurde door burgemeester Joris Hindryckx en schepen van economie Tessa Vandewalle. Alles kon live gevolgd worden via de Facebookpagina van de gemeente Houthulst. De eerste prijs, goed voor een jaar lang 100 euro aan Houthulstbonnen per maand, werd gewonnen door Roger Clauw. De tweede prijs, een jaar lang 50 euro aan Houthulstbonnen per maand, ging naar Johan Sercu. De derde prijs, 250 euro aan Houthulstbonnen, was voor Martine Verbeke. Daarnaast werden nog vier prijzen van 100 euro Houthulstbonnen en 9 prijzen van 50 euro Houthulstbonnen uitgeloot. (ACK/foto ACK)