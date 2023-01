Winnaars eindejaarsactie ontvangen in het gemeentehuis

De eindejaarsactie 2022, op het getouw gezet door het lokaal bestuur van de gemeente Meulebeke in samenwerking met UNIZO, Markant en Op Stap, mag een succes genoemd worden. 88 deelnemende handelszaken gaven in totaal zo’n 100.000 loten uit.

Een eerste trekking bracht 120 winnaars naar voren die ieder een waardebon van 50 euro ontvingen. Op 16 januari werden dan uit alle loten de drie hoofdprijswinnaars getrokken. De eerste prijs, ter waarde van 2.000 euro (in waardebonnen), ging naar Evy Demeyere. De tweede prijs, goed voor 1.000 euro, was voor Gabriël Hoste en de derde prijs ter waarde van 500 euro was voor Marleen Termote.

Burgemeester Verwilst dankte alle deelnemende handelszaken alsmede iedereen die in Meulebeke gedurende de eindejaarsactie zijn inkopen deed.