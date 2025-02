Winnaars eindejaarsactie ‘Koop lokaal’

Wie in Bredene tijdens de eindejaarsactie ‘Koop lokaal’ aankopen deed bij de 26 deelnemende handelaars, maakte kans op cadeaubonnen. De actie liep van 2 tot en met 31 december 2024. “Met deze actie willen we als gemeentebestuur de lokale ondernemers steunen. De prijzenpot was dit jaar goedgevuld met 119 cadeaubonnen voor een totaal bedrag van 3.440 euro. Die bonnen werden deels geschonken door de handelaars en voor eenzelfde bedrag aangekocht door het gemeentebestuur”, legt schepen van Lokale Economie Vicky Dereere uit. Onder het goedkeurend oog van heel wat deelnemende ondernemers vond onlangs de trekking van de prijswinnaars plaats. De winnaars van de waardebonnen worden persoonlijk gecontacteerd. (MM/foto MM)