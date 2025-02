Winnaars eindejaarsactie Bedrijvig Zedelgem maken vakantieplannen

Bij Vandamme Reizen in Veldegem kregen vier winnaars van de eindejaarsactie van Bedrijvig Zedelgem elk een reischeque ter waarde van 575 euro overhandigd. Die hoofdprijzen wonnen Ruben Commyn bij Eye-C Zedelgem, Marleen Vandierendonck bij Eurodesign Veldegem, Caroline Strubbe in Loppem en Lucien Jodts door haar aankoop bij Apotheek Mieke Desmedt. Zij kochten van 7 tot 31 december 2024 bij één van de 98 deelnemende Zedelgemse handelaars. Hoe meer je in die periode kocht, hoe meer kans je maakte om bij de gelukkigen geloot te worden. In totaal werden ook 340 betaalkaarten voor aankopen bij de deelnemende handelszaken gewonnen. Bedrijvig Zedelgem, de samenwerking die lokale handel blijft stimuleren, werd hiervoor logistiek en financieel ondersteund door de gemeente. (HV/foto HV)