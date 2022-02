Winnaars bekend van winterwandelen met 10.000 stappen

Tijdens de kerstvakantie organiseerde de preventiewerking van het Welzijnshuis een heuse wandelhappening in het kader van 10.000 stappen. Via uitgestippelde routes kon iedereen enkele mooie, trage wegen gespreid over Waregem ontdekken. Onderweg losten de deelnemers vragen op rond bewegen en gezonde voeding. Vorige week mochten de winnaars een prijs in ontvangst nemen.

Uit de 143 juiste inzendingen trok het stadsbestuur vorige week vijf winnaars. De winnende wandelaars Luc Verbauwhede, Greet Geiregat, Inge Omey, Anneleen Waelkens en Nancy Lareu ontvingen elk een activity tracker op het stadhuis. Met hun nieuwe fitbit kunnen ze makkelijk verdere ‘stappen’ zetten naar een betere gezondheid.

Ook alle andere wandelaars zetten echter een stap in de richting van een gezonde levensstijl. Met 10.000 stappen en de verzamelde informatie over de Voedings- en Bewegingsdriehoek zitten ze goed geïnformeerd op de juiste weg.

Vlaams project

Deze wandelhappening kadert binnen het Vlaams project ’10.000 stappen, elke stap telt’. Stad Waregem tekende immers in op het vierjarig traject van Gezond Leven en Sport Vlaanderen. Dit jaar kwam 10.000 stappen zichtbaar in het straatbeeld: namelijk 25 trage wegen kregen een bord met de afstand uitgedrukt in het aantal stappen.

Het concept is gekend, toch blijft het moeilijk inschatten hoeveel stappen dat nu precies zijn. Met dergelijke bordjes wordt die info concreter en is er blijvende aandacht voor dagelijkse beweging.

De volgende drie jaar krijgt het project een vervolg in Waregem. Dit jaar zetten zal er nog meer ingezet worden op beweegroutes: wandelingen met onderweg eenvoudige beweegoefeningen rond kracht, uithouding en balans.