Winnaars acties Eindejaarverlichting en Warmte Kerstetalage Bredene gehuldigd

Tijdens de afgelopen kerstperiode organiseerde het gemeentebestuur van Bredene opnieuw een actie Eindejaarverlichting voor zijn inwoners. Voor de handelaars was er de traditionele zoektocht naar de ‘warmste’ kerstetalage. Bij beide acties konden de deelnemers leuke prijzen winnen.

De actie Eindejaarverlichting was met zo’n 120 deelnemers ook dit jaar een succes. Tussen 18 en 31 december trok een jury op pad en koos drie hoofdwinnaars per wijk. Deze ontvangen een bon van een lokale handelaar (1e prijs 75 euro, 2e prijs 50 euro en 3e prijs 25 euro). Alle andere deelnemers, die niet in de hoofprijzen vielen, krijgen een troostprijs.

De hoofdprijswinnaar van de actie Eindejaarverlichting 2023 op de wijk Nukker/Sas was Alexander Cheyns. Hij ging Grace Coenye en Anny Goossens vooraf. Op de wijk Dorp ging de eerste prijs naar Kristel Balis. Tweede werd Hans Van der Eecken en derde Henk Jonckheere.

Stefaan Vandaele ging met de eerste plaats op de wijk Duinen lopen. Hij werd gevolgd door Kimberly Bernard en Wilfried De Pauw. Op de wijk Groenendijk was de eerste plaats voor Patrick Vandenbussche. Tweede daar werd René Claus, derde Daniel Hoorelbeke.

Op de Vicognewijk tot slot won Annick Joseph voor Claudine Verlinde en Paedra Vanhoorne. De troostprijzen van deze actie kunnen tijdens de maand januari afgehaald aan de balie van het gemeentehuis.

Warmste kerstetalage 2023 bij Optiek Casteur

Ook heel wat Bredense etalages werden opnieuw gezellig aangekleed voor eindejaar. Verschillende ondernemers, verspreid over het volledige grondgebied, namen deel aan de wedstrijd ‘Warmste kerstetalage 2023’. Dit jaar beoordeelde voor het eerst een jury de inzendingen. De etalage van Optiek Casteur uit de Kapelstraat werd uiteindelijk bekroond tot warmste kerstetalage 2023. Een verdienstelijke tweede plaats ging naar Bistro Cartouche in de Kapelstraat. De top 3 werd vervolledigd door Crea-boetiek.

(MM)