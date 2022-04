Winnaar Expeditie Robinson steunt Rode Kruis Deerlijk

In 2020 won Thomas Roobrouck de expeditie Robinson. Hij wordt de peter voor de stickerverkoop van het Rode Kruis.

“Thomas slaagde op de Filipijnen in de overlevingsproeven die 32 dagen duurden. Hij woont in Vichte, maar heeft langs vaderszijde roots in Deerlijk. Hij verkocht de eerste stickers aan burgemeester Claude Croes”, aldus RK-voorzitter Marijke Bossuyt.

Na dit ‘opwarmertje’ is het wachten tot donderdag 21 april om stickers massaal aan de man of vrouw te brengen. Op die dag start het veertiendaagse van het Rode Kruis en voor het eerst in drie jaar de stickerverkoop. (MVD)