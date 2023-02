Winkelen met een roze mandje op zoek naar een date: “Wie wil er nu niet toevallig hetzelfde pakken, elkaar in de ogen kijken en stapelverliefd worden?”

Maandagochtend startte de eerste werkweek op de redactie na een weekje er tussen uit met een vreemde vraag. Of ik mijn boodschappen al gedaan heb? Ik val compleet uit de lucht. “Vorige week lanceerde de supermarkt Jumbo in Lauwe een opvallende stunt: roze winkelmandjes voor mensen, die op zoek zijn naar een date. Toevallig eens zin om langs te gaan?” Na een korte afweging beslis ik “Waarom niet?”. Ik moet toch nog boodschappen doen en wie weet, loopt er wel een ideale partner voor mij rond in Lauwe.

Met een vrolijke tred stap ik diezelfde avond nog de Jumbowinkel van Lauwe binnen. Ik pik er een mooi felroze mandje uit in plaats van het klassieke gele. Een oudere vrouw, die toevallig haar eigen met bloemen bedrukte roze boodschappentas van thuis mee heeft, werpt me een rare blik toe. Maar ik trek me er niets van aan, want ‘damn, ik sta goed met mijn roze winkelmandje’! Alleen het kleur al van het mandje fleurt mijn dag op en zorgt voor een vrolijk accent in het felle TL-licht.

“Een klein meisje achter me vraagt of ze ook zo’n winkelmandje mag gebruiken, waarop haar moeder hartelijk begint te lachen”

“Mama, mag ik ook zo’n winkelmandje?”, hoor ik een klein meisje achter me vragen. Waarop de moeder hartelijk lacht en zegt “Misschien een volgende keer”. Een verbitterde man in het gangpad iets verderop reageert “Wacht daar nog maar even mee. Hoe langer, hoe beter zelfs.” Vrolijk zijn, is duidelijk niet iedereen meegegeven. Misschien zou wat meer felroze in zijn leven hem deugd doen.

Ik schud mijn hoofd en ga gewoon verder met mijn boodschappen. Voorlopig niemand van mijn leeftijd te bespeuren met de roze winkelaccessoire. Maar het mandje stemt me zo vrolijk, dat ik het zelfs mee naar huis zou willen nemen. Mooi, ecologisch en het lijkt me ook handig om over het hoofd te hangen van het eerste familielid dat op het volgende feest de vraag stelt “En? Nog gin vrijer, te?”. Aan de kassa wenst de vrouw me met een dikke knipoog meer succes toe de volgende keer.

“De winkel verlaat ik helaas zonder match, maar wel met een lekkere fles wijn en een goeie pot ijs”

De winkel verlaat ik helaas zonder match, maar wel met een lekkere fles wijn en een goeie pot Ben & Jerry’s ijs. Maar schaamte om de volgende keer opnieuw het roze mandje eruit te pikken? Dat is er zeker niet. Want zeg nu eerlijk, wie droomt er nu niet van om in de winkel naar een appel te reiken net op hetzelfde moment dat iemand die vanuit het andere gangpad vastpakt, elkaar in de ogen te kijken en de vonken voelen overslaan?

Op Valentijn zal ik wel mijn plan trekken met mijn fantastische vriendinnen. En misschien moet ik die datingapps Bumble of Tinder tussen het roze winkelen door toch nog maar eens een kans geven.