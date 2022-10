Winkel, galerij en verwencafé van Mivalti krijgen vaste stek in het straatbeeld

Bewoners, collega’s en vrijwilligers zijn apetrots op hun nieuwe project: Mivalti’s Corner. Met veel enthousiasme en inzet van het personeel en bewoners, en input van het stadsbestuur, kunnen Tieltenaren sinds 24 september genieten van deze gloednieuwe conceptstore. De burgemeester en het schepencollege woonden de officiële opening bij samen met bewoners, directie en personeelsleden.

Mivalti had al heel wat ervaring met het verkopen en verhuren van zelfgemaakte producten en kunst. Ateljee# 44, de creatieve werking binnen de organisatie, brengt al langer een vaste collectie geschenkartikelen aan de man onder de naam Mivaltientje in de Kortrijkstraat. Het tweede luik, Arthotheek, geeft kunstliefhebbers de kans om hedendaagse kunst van de hand van bewoners voor bepaalde tijd te huren. Tot voor kort kon je de werken in de Bruggestraat bekijken.

Hobbelig parcours

Mivalti’s Corner brengt de twee concepten nu samen onder één dak. Stephanie Telleir is samen met haar collega Kristof de trekker van het project. “Met de huur voor de twee panden die we uitspaarden, konden we dit gebouw renoveren en aankleden”, vertelt ze. “Het was een hobbelig parcours. Corona gooide uiteraard wat roet in het eten en we hadden ook te maken met een directiewissel. Sinds het late voorjaar en zeker sinds deze zomer ging het plots echt snel. We hebben met man en macht verbouwd, gerenoveerd, geschilderd en gedecoreerd. Collega’s willen me nu graag even op verlof sturen om uit te blazen.”

“Helemaal nieuw is het aanbod drankjes en gebak, uiteraard ook door de gasten zelf gemaakt. Iedereen wordt hier bediend door onze enthousiaste medewerkers en bewoners. Ons vast aanbod blijft en wordt uitgebreid met wat nieuwe producten. Je kan vrienden en familie of jezelf verwennen met kaarsen, prachtig keramiek en andere hebbedingetjes. Daarnaast is ook het meubilair dat we zelf onder handen namen, te koop. De stoel waarop je zit of het kastje tegen de muur? Vraag ernaar en je kan zo’n uniek stuk mee naar huis nemen.”

“Inclusieve samenleving”

Algemeen directeur Jan Steel is al even fier en enthousiast. “Een sociale onderneming als deze in het straatbeeld van de belangrijkste winkelstraat van Tielt, is van grote betekenis”, vertelt hij. “De waarde zit hem niet in opbrengst, maar wel in eigenwaarde. Werkelijk iedereen groeit en bloeit dankzij dit project. Onze bewoners, onze medewerkers, maar ook de passant die in een gezellig kader hartelijk en warm wordt ontvangen. Dit draagt bij tot een inclusieve samenleving, en daar mogen we trots op zijn.”

Heel wat mensen droegen hun steentje en zij krijgen allemaal een welgemeend dankjewel. “Onze bestuursleden, het personeel én de bewoners geloofden hierin van bij het begin. Het resultaat is werkelijk indrukwekkend. Daarnaast gaat onze dank uit naar het stadsbestuur. Zij hebben niet lang getwijfeld om dit gebouw ter beschikking te stellen”, zegt Jan. “We hopen dan ook dat zij aan ons blijven denken bij het verdere verloop van de werken aan de collegesite.”

“Project van lange adem”

Schepen Pascal Baert bevestigt: “In het kader van PPS (publiek private samenwerking, red.) konden wij deze plek met plezier aan Mivalti toevertrouwen. De collegesite is een project van lange adem, dus de bewoners zullen hier wel enkele jaren hun vaste stek van kunnen maken. In een volgende fase zullen we zeker opnieuw bekijken hoe we Mivalti’s Corner kunnen blijven integreren”, besluit ze.

Iedereen welkom op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 17.30 uur en op donderdag en zaterdag van 10 tot 17 uur. Kortrijkstraat 64 Tielt.